Сальдо внешней торговли Беларуси за 4 месяца 2021 года выросло до $915,9 млн.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 4 месяца 2021 года составил $27.46158 млрд. и увеличился на 20.96% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров и услуг составил $14.18875 млрд. и вырос на 22.23%, импорт - $13.27283 млрд. при росте на 19.59%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 4 месяца 2021 года складывается положительным и составляет $915.9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $361.4 млн.

Объем внешней торговли товарами за 4 месяцев 2021 года составил $22.6988 млрд. и увеличился на 23.63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров составил $11.1209 млрд. и вырос на 26.17%, импорт - $11.5779 млрд. при росте на 21.18%.

Сальдо внешней торговли товарами за 4 месяцев 2021 года складывается отрицательным и составляет минус $457.0 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $915.4 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 4 месяцев 2021 года составил $4.76278 млрд. и увеличился на 8.23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт услуг составил $3.06785 млрд. и вырос на 7.96%, импорт - $1.69493 млрд. при росте на 8.73%.

Сальдо внешней торговли услугами за 4 месяцев 2021 года складывается положительным и составляет $1 372.9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 276.8 млн.

В апреле 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.66008 млрд. и увеличился на 0.15% к марту текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в апреле вырос на 1.22% и составил $3.90657 млрд., импорт снизился на 0.95% до $3.75351 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в апреле 2021 года сложилось положительным и составило $153.1 млн. По отношению к марту текущего года ($70.1 млн.) в апреле сальдо улучшилось на $83.0 млн. или в 1.18 раза.

Внешняя торговля товарами в апреле 2021 года составила $6.3492 млрд. и выросла на 0.05% к марту текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в апреле вырос на 1.84% и составил $3.0746 млрд., импорт снизился на 1.58% до $3.2746 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в апреле 2021 года сложилось отрицательным и составило минус $200.0 млн. По отношению к марту текущего года (минус $308.2 млн.) в апреле сальдо улучшилось на $108.2 млн. или 35.11%.

Внешняя торговля услугами в апреле 2021 года составила $1.31088 млрд. и выросла на 0.63% к марту текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в апреле снизился на 1.01% и составил $0.83197 млрд., импорт вырос на 3.61% до $0.47891 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в апреле 2021 года сложилось положительным и составило $353.1 млн. По отношению к марту текущего года ($378.3 млн.) в апреле сальдо ухудшилось на $25.2 млн. или 6.66%.