Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Минск и Пекин открыли регулярное грузовое ж/д сообщение

Минск и Пекин открыли регулярное грузовое ж/д сообщение. Об этом сообщает Синьхуа.

"15 мая в первой половине дня поезд с 55 контейнерами отправился из Пекина в Минск, что ознаменовало собой открытие регулярного ж/д сообщения между столицами Китая и Беларуси", - говорится в сообщении.

Согласно информации, состав доставляет из Пекина в Минск 293 тонны автомобильных запчастей и других товаров, выпущенных в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Поезд пересечет китайско-монгольскую границу на КПП Эрэн-Хото и доедет до места назначения через 15 суток.

В Китае ожидают, что запуск нового рейса Пекин-Минск будет содействовать "выходу на глобальный рынок больших товаров китайского производства и повышению их влияния на международном рынке".



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