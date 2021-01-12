Внешняя торговля Беларуси за 11 месяцев 2020 года упала на 15,9%, но сальдо в плюсе

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $64.564 млрд. и снизился на 15.12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $33.2723 млрд. и снизился на 12.78%, импорт - $31.2917 млрд. при снижении на 17.47%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 11 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $1 980.6 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $233.7 млн.

Объем внешней торговли товарами за 11 месяцев 2020 года составил $52.3501 млрд. и снизился на 15.87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $25.4254 млрд. и снизился на 13.98%, импорт - $26.9247 млрд. при снижении на 17.58%.

Сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $1 499.3 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $3 110.7 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $12.2139 млрд. и снизился на 11.74% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $7.8469 млрд. и снизился на 8.66%, импорт - $4.367 млрд. при снижении на 16.77%.

Сальдо внешней торговли услугами за 11 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $3 479.9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $3 344.4 млн.

В ноябре 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $6.6266 млрд. и снизился на 1.33% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в ноябре снизился на 2.74% и составил $3.4157 млрд., импорт вырос на 0.22% до $3.2109 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в ноябре 2020 года сложилось положительным и составило $204.8 млн. По отношению к октябрю текущего года ($307.8 млн.) в ноябре сальдо ухудшилось на $103.0 млн. или 33.46%.

Внешняя торговля товарами в ноябре 2020 года составила $5.4029 млрд. и сократилась на 1.38% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в ноябре снизился на 2.68% и составил $2.644 млрд., импорт снизился на 0.10% до $2.7589 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в ноябре 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $114.9 млн. По отношению к октябрю текущего года (минус $44.9 млн.) в ноябре сальдо ухудшилось на $70.0 млн. или в 1.56 раза.

Внешняя торговля услугами в ноябре 2020 года составила $1.2237 млрд. и сократилась на 1.12% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в ноябре снизился на 2.94% и составил $0.7717 млрд., импорт вырос на 2.17% до $0.452 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в ноябре 2020 года сложилось положительным и составило $319.7 млн. По отношению к октябрю текущего года ($352.7 млн.) в ноябре сальдо ухудшилось на $33.0 млн. или 9.36%.