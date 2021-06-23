Отрицательное сальдо текущего счета Беларуси за январь-март 21 года составило $956,4 млн.

Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-март 2021 года сложилось с дефицитом в размере $956,4 млн., что составляет 6,8% к ВВП

Такие данные опубликованы в отчете Нацбанка Беларуси. По итогам 1 квартала 2020 года отрицательное сальдо сложилось в размере $1,4 млрд. (9,6% к ВВП).

Сальдо первичных доходов за январь-март 2021 года сформировалось с дефицитом в размере $1,9 млрд. (за январь-март 2020 г. - минус $1,9 млрд.). По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $172,4 млн. против $199,3 млн. в январе-марте 2020 года.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $564,9 млн. (4% к ВВП). За январь-март 2020 года объем чистого заимствования средств у остального мира составил $67,5 млн. (0,5% к ВВП).

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 1 квартале 2021 года составили $1,36 млрд. (за аналогичный период прошлого года - $1,44 млрд.). При этом реинвестированные доходы составили $1,3 млрд. Таким образом реальные чистые инвестиции в страну в январе-марте составили всего $60 млн.