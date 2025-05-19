Последнее обновление: 19.05.2025 12:53

В Минске рост производства промпродукции в январе-апреле замедлился до 6,5%

В январе-апреле 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 11 211,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-апреля 2024 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 35,3%, в обрабатывающей промышленности – на 4,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 15,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 3,6%.

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