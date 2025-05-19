Последнее обновление: 19.05.2025 12:53

Эрдоган заявил об открытии одного из крупнейших газовых месторождений Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна обнаружили 75 миллиардов кубометров нового природного газа на месторождении в Черном море. Об этом сообщает турецкое издание TRT.

Такие объемы газа нашли на месторождении Гектепе-3 на глубине 3500 метров

"В результате 49 дней работы мы обнаружили 75 миллиардов кубометров нового природного газа в месторождении. С помощью этого объема мы сможем удовлетворить потребности только наших резиденций примерно на 3,5 года. Экономическая ценность нашего открытия природного газа составляет 30 миллиардов долларов", - сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция в целом разработала 38 скважин в Черном море.

Такие объемы являются одними из крупнейших в истории наблюдений. Они больше, чем весь объем газа на украинских месторождениях Черного и Азовского морей по оценкам 2017 года.



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