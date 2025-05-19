Последнее обновление: 19.05.2025 12:53

В Беларуси за январь-апрель построено 11,1 тыс. новых квартир

В январе-апреле 2025 г. организациями всех форм собственности построено 11,1 тыс. новых квартир, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1147 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 355,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 31% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 215 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 518,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 45,2% от общего ввода по республике.



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