Рост розничного товарооборота в Минске в январе-апреле замедлился до 12,9%

В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2025 г. составил 10 203,1 млн рублей, или 112,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,1% розничного товарооборота города Минска, в январе-апреле 2025 г. составил 10 012,3 млн рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2025 г. составил 33 180,6 млн рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2025 г. составил 1 043,4 млн рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 г.