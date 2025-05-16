Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Количество банкротств в Евросоюзе снизилось в I квартале 2025 года

В I квартале 2025 года в Евросоюзе количество обанкротившихся компаний сократилось на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев. Об этом сообщило статистическое управление Eurostat.

В еврозоне этот показатель уменьшился на 2,2%.

Количество регистраций предприятий в Евросоюзе в яваре-марте снизилось на 5,1%, в еврозоне - на 5,5%.

Наиболее значительное падение регистраций нового бизнеса было зафиксировано в Нидерландах (-38,4%), Румынии (-32,3%) и Испании (-16,1%). Самый существенный прирост произошел на Кипре (+9,8%), в Литве (+8,9%) и в Хорватии (+4,2%).



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