Беларусь завернет внешнюю торговлю в единое электронное окно

Правительство Беларуси придумало, как повысить эффективность внешнеэкономической деятельности через ее дальнейшую централизацию и де-факто ручное управление , что потребует определенного количества бюджетных денег, но позволит создать не один десяток непыльных рабочих мест для правильных белорусов.

Речь идет о создании «комплексной системы поддержки экспорта и импорта».

Согласно постановлению Совмина №284 от 22 мая 2021 года комплексная система будет состоять из специализированного агентства «Агентство внешнеэкономической деятельности», которое будет создано при Банке развития, на который приходится основной объем экспортных кредитов.

Агентство будет создавать и вести ряд реестров (импорта, экспорта, конечных пользователей белорусских товаров и др.), информацию для которых будут предоставлять участники ВЭД с участием государственной собственности (постановлением предусмотрено утверждение Положения о реестрах, содержащих внешнеторговую информацию).

Согласно документу Агентству до 1 августа 2021 года предстоит нарастить экспорт разработать методики проверки внешнеторговых партнеров участников ВЭД; методики получения сертификата импортера (по согласованию с МИД и Минэкономики); методики градации внешнеторговых партнеров участников ВЭД с участием государственной собственности, являющихся производителями белорусской продукции (во взаимодействии с заинтересованными госорганами).

До конца текущего года от Агентства ждут модели продвижения белорусских товаров (работ, услуг) на международных торговых онлайн-площадках (при участии заинтересованных, в том числе резидентов Парка высоких технологий), единой системы информационно-консультационной и организационной поддержки участников ВЭД по вопросам оценки соответствия производимых ими товаров (работ, услуг) в иностранных государствах, получения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и распоряжения правами на них, регистрации белорусских экспортеров в иностранных государствах (совместно с МИД, Белорусской торгово-промышленной палатой, Госстандартом, ГКНТ); модели и плана мероприятий по организации зарубежных представительств агентства (совместно с МИД и Банком развития).

Для поддержки деятельности и его полноценного существования будет создана информационная система «в виде организованной совокупности информационных ресурсов и технологий, которыми будут обеспечиваться:

сбор, обработка, хранение, систематизация, актуализация и распространение внешнеторговой информации;

взаимодействие субъектов хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (участники ВЭД), и национальных институтов поддержки экспорта;

повышение эффективности использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки участников ВЭД, расширение доступа к механизмам такой поддержки.

Реализация системы будет осуществляться через единый канал обмена внешнеторговой и иной информацией на электронной площадке «Одно окно ВЭД Республики Беларусь» и иные информационные технологии.

Одно внешнеэкономическое окно планируется запустить до 31 декабря 2022 года.