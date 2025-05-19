В Литве резко возросло количество воздушных шаров с контрабандой из Беларуси

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) фиксирует резкий рост количества случаев использования воздушных шаров для передачи контрабанды из Беларуси. Об этом сообщил литовский вещатель LRT.

Только за первые пять месяцев 2025 года VSAT зафиксировала более 230 таких случаев - больше, чем за весь предыдущий год.

Самый свежий инцидент произошел 15 мая в Вильнюсе: на улице приземлился шар с грузом в 1,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

По словам представителя VSAT Гедрюса Мишутиса, воздушные шары запускаются из Беларуси, поднимаются на большую высоту и оснащены GPS-передатчиками. Они почти невидимы для радаров, что затрудняет их обнаружение. Когда шар приземляется, контрабандисты пытаются быстро забрать груз.

Он отметил, что благодаря оперативным данным пограничники не только перехватывают шары, но и задерживают преступные группы - в этом году уже более 60 человек были пойманы при попытке забрать контрабанду.