В мире число заражений коронавирусом превысило 148,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 148498237 (+703558 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 27 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3133870 (+11165) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 19195562 (-131754) человека, из них 111343 (+812) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 126168805 (+824147) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32875045 (+47456) случаями заражения, Индия – 17625735 (+319435), Бразилия – 14370456 (+29669), Франция – 5503996 (+5952) и Россия – 4771372 (+8803). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 319435, США – 47456, Турция – 37312, Бразилия – 29669, Иран – 21026. Беларусь (896) – на 56 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 586611, Бразилия – 392204, Мексика – 214947, Индия – 197880 и Великобритания – 127434. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2764, Бразилия – 1279, Иран - 496, США – 455, Колумбия – 448. Беларусь – на 67 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 353846 случаев заражения коронавирусом и 2502 смерти.