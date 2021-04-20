В мире число заражений коронавирусом превысило 143,54 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 143543965 (+810686 за сутки) по данным Worldometer на 6:42 21 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3057546 (+13583) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18583127 (+146242) человек, из них 109498 (+1387) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 121903292 (+650861) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32536470 (+60317) случаями заражения, Индия – 15609004 (+294290), Бразилия – 14050885 (+73172), Франция – 5339920 (+43098) и Россия – 4718854 (+8164). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 294290, Бразилия – 73172, Турция – 61028, США – 60317, Франция – 43098. Беларусь (888) – на 64 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 582456, Бразилия – 378530, Мексика – 212446, Индия – 182570 и Великобритания – 127307. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3481, Индия – 2020, США - 883, Польша – 601, Колумбия – 429. Беларусь – на 70 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 345998 случаев заражения коронавирусом и 2443 смерти.