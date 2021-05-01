В мире число заражений коронавирусом превысило 152,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 152038422 151126298 (+912124 за сутки) по данным Worldometer на 9:19 1 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3194337 (+15413) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19515501 (+617061) человек, из них 111440 (-283) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 129328584 (+279650) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33103974 (+59906) случаями заражения, Индия – 19157094 (+402110), Бразилия – 14665962 (+73076), Франция – 5616689 (+24299) и Турция – 4820591 (+31891). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 402110, Бразилия – 73076, США – 59906, Турция – 31891, Франция – 24299. Беларусь (1505) – на 50 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 590055, Бразилия – 404287, Мексика – 216447, Индия – 211835 и Великобритания – 127517. Беларусь – на 76 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3522, Бразилия – 2870, США - 784, Мексика – 529, Колумбия – 490. Беларусь – на 67 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 358738 случаев заражения коронавирусом и 2542 смерти.