В мире число заражений коронавирусом превысило 145,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 145366079 (+933215 за сутки) по данным Worldometer на 9:24 23 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3085913 (+14282) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18910431 (+177457) человек, из них 110105 (+260) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 123369735 (+741476) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32669121 (+67070) случаями заражения, Индия – 16257309 (+332503), Бразилия – 14172139 (+49344), Франция – 5408606 (+34318) и Россия – 4736121 (+8996). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 332503, США – 67070, Турция – 54791, Бразилия – 49344, Франция – 34318. Беларусь (1170) – на 63 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 584226, Бразилия – 383757, Мексика – 213597, Индия – 186928 и Великобритания – 127345. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2256, Бразилия – 2070, США - 896, Польша – 694, Мексика – 549. Беларусь – на 71 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 348486 случаев заражения коронавирусом и 2463 смерти.