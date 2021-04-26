В мире число заражений коронавирусом превысило 147,79 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 147794679 (+701364 за сутки) по данным Worldometer на 6:54 26 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3122705 (+9360) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 19327316 (+79590) человек, из них 110531 (+258) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 125344658 (+612414) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32824389 (+34736) случаями заражения, Индия – 17306300 (+354531), Бразилия – 14340787 (+32572), Франция – 5498044 (+24465) и Россия – 4762569 (+8780). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 354531, Турция – 38553, США – 34736, Бразилия – 32572, Франция – 24465. Беларусь (1276) – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 586152, Бразилия – 390925, Мексика – 214853, Индия – 195116 и Великобритания – 127428. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2806, Бразилия – 1316, Колумбия - 465, Иран – 454, Мексика – 349. Беларусь – на 64 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 352950 случаев заражения коронавирусом и 2493 смерти.