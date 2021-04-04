Последнее обновление: 04.04.2021 09:49

Тихановская и Алексиевич просят о международной поддержке

Лидер белорусского сопротивления Светлана Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии в области литературы Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава обратились к международному сообществу с просьбой поддержать КС.

«Я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе - ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле… Настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены", - заявила Тихановская.

Она напомнила, что представители этого органа белорусской оппозиции находятся в тюрьме или вынуждены укрываться за пределами страны. Кроме того, в последнее время власти, по словам Тихановской, начали вводить новые "законы", которыми пытаются оправдать массовые репрессии".

Послание международному сообществу Светлана Тихановская сопроводила обращением на YouTube на английском языке.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование