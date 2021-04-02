Последнее обновление: 02.04.2021 19:06

Допрос Виктора Бабарико может начаться уже на заседании 6 апреля

Ожидается, что допрос Виктора Бабарико начнется на следующей неделе, скорее всего, во вторник, 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Прокурор и защитники всю неделю задавали вопросы фигурантам дела «Белгазпромбанка». Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым. Суд также не разрешил Бабарико обратиться с заявлением до начала допросов.

Следующее заседание начнется 5 апреля в 10 утра по адресу: суд Московского района, проспект газеты «Правда», 27.

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