В Беларуси в 1-м чтении приняты поправки в законы по борьбе с экстремизмом

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму".

Поправки законодательно закрепляют определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

"Расширено понятие "экстремизм" за счет включения в него таких признаков, как совершение незаконных действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность. Дано новое определение понятию "экстремистские материалы", под которыми предлагается признавать не только информационную продукцию, но и символику, и атрибутику, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды. Органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности. Расширены полномочия органов прокуратуры. Прокуроры областей и Минска наряду с генпрокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд иски о признании организаций экстремистскими, запрещении их деятельности и ликвидации", - сообщил представляющий законопроект генпрокурор РБ Андрей Швед, которого цитирует БелТА.

По его словам, дела о признании организаций экстремистскими должны рассматриваться судами первой инстанции в ускоренном порядке. "То есть не позднее одного месяца со дня принятия заявления", - рассказал Швед.

Вводится ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности.

"В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет. Также предусматривается уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации", - сообщил генпрокурор.