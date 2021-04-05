Латушко сообщил о заблокированном расчетном счете

Белорусские власти заблокировали расчетный счет бывшего госчиновника, а нынче главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Об этом сообщил сам Латушко в телеграм-канале, добавив, что блокировка счета произведена в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье 289 часть 3«Акт терроризма».

«Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт», - прокомментировал это событие Латушко, снабдив сообщение скриншотом полученного от банка sms-сообщения.

Остается добавить, что расчетный счет Латушко был открыт в МТБанке, собственниками которого выступают члены семьи близкого к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина.