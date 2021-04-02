Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное тело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.

Поводом для возбуждения дела стало не столько создание «так называемого объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности».

«На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении СК РБ.

По мнению СК РБ, перенос ряда крупных спортивных мероприятий из Беларуси, что стало «результатом действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц», нанес «значительный имиджевый и финансовый урон, подорвал престиж страны на международной и политической арене, дискредитировал руководство спортивной отрасли и государства».

«Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет», - говорится в сообщении.