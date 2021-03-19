СК Беларуси обвиняет блогера Мотолько во взаимоотношениях с представителями других государств

Следственный комитет Беларуси перевел блогера Антона Мотолько в статус обвиняемого по уголовному делу, в том числе за связи с представителями других стран.

«Прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу; в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РБ.

Кроме того, переданы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории Беларуси экстремистским; в Министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу.

«Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности», - подчеркивается в сообщении СК РБ.