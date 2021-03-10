Последнее обновление: 10.03.2021 10:31

Мария Колесникова остается за решеткой до 8 мая

Белорусские власти продлил срок содержания Марии Колесниковой под стражей еще на два месяца до 8 мая.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Сегодня стало известно, что Максиму (Знаку) продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии — до 8 мая», - говорится в сообщении.

«Напомним, Максиму Знаку и Марии Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы. Они признаны политическими заключенными», - напомнили в пресс-службе.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. В настоящий момент Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

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