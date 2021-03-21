В Беларуси задержан лидер БСДП «Грамада»

В Минск неизвестные люди задержали лидера БСДП «Грамада» Игоря Борисова, сообщила его супруга.

"Только что на глазах у жены и маленького ребенка был похищен неизвестными людьми мой муж Игорь Борисов", - написала Елена Борисова в facebook.

БСДП «Грамада» наряду с движением "За свободу" и общественной организации БНФ "Адраджэнне" подали в Мингорисполком заявку на проведение Дня воли 25 марта по случаю 103 годовщицны образования БНР.

«Политическая шизофрения в действии», - прокомментировал сообщение Анатолий Лебедько.