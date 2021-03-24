Лидер ОГП Николай Козлов доставлен в госпиталь МВД

Лидер Объединённой гражданской партии Беларуси и член Координационного совета Николай Козлов из на Окрестина доставлен в госпиталь МВД.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного совета.

Вчера в Минске начался суд над Козловым – на него составлен протокол за неподчинение сотрудникам силовых структур (ст. 24.3 обновленного КоАП). Козлова на процесс не привезли, суд проходил по скайпу. Николай просил отложить судебное разбирательство, чтобы получить медицинскую помощь из-за высокого давления и плохого самочувствия.

Он рассказал, что находится в одноместной камере, где кроме него содержатся еще семь человек. На пол камеры вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора. Также Николай ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела, но судья сказал, что с материалами он будет знакомиться путем их оглашения в процессе.

Примерно через сорок минут после начала процесса связь с Козловым прервалась, в суде был объявлен перерыв. Затем стало известно, что что Николаю Козлову вызвали скорую помощь.

Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).