Последнее обновление: 09.03.2021 13:17

По делу Виктора Бабарико продлен перерыв

В суде по "делу Белгазпромбанка", фигурантами которого являются экс-глава банка Виктор бабарико и несколько его замов, продлен перерыв.

"В суде по делу Виктора Бабарико продлен перерыв", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что не знает, на какой срок продлен перерыв. В медиа появилась информация, что перерыв продлен на 2 дня – 9 и 10 марта.

Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Несколько дней зачитывалось само дело, а затем был объявлен перерыв якобы из-за болезни одного из судей.

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