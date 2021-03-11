Последнее обновление: 11.03.2021 20:31

В Минске задержаны 7 активистов дворового чата

Семеро активных участников закрытого дворового чата в Московском районе столицы были задержаны вчера сотрудниками ГУБОПиК МВД РБ.

Как сообщает пресс-служба МВД, «о деструктивной направленности его (чата – ред.) деятельности сообщили граждане».

«Средний возраст задержанных 30-35 лет. Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они «выбрасывали» сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста. У одного из фигурантов в квартире помимо протестной атрибутики обнаружены вазоны с канабисом и шприцы», - говорится в сообщении.

«Их действиям, а также действиям активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями. Законом за такие действия предусмотрено наказание – от 6 до 10 лет лишения свободы», - подчеркивается в сообщении.

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