Силовики задержали администратора телеграм-канала поселка Гатово

В понедельник, 8 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района, которая является владельцем и администратором местного телеграм-чата.

Чат насчитывал около 500 подписчиков.

«… активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского телеграм-канала, который в Беларуси запрещен», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты, акции и перфомансы с бчб-символикой, на которые неоднократно поступали жалобы в правоохранительные органы от жителей поселка», - также сказано в сообщении. – «В отношении задержанной составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также проводится проверка по факту распространения информационной продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность».

Чат находится под контролем ГУБОПиК МВД, установлены еще четверо администраторов чата.