Последнее обновление: 25.03.2021 12:52

Генпрокуратура РБ возбудила дело за пост о смерти женщины в момент визита Лукашенко

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о клевете по факту размещения информации на одном из чатов Telegram.

«Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Лукашенко», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

Речь идет о сообщении, в котором утверждалось, что служба безопасности президента не пропустила реаниматолога к 70-летней пациентке. В Минздраве позже сообщили, что пациентка скончалась от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца: на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, но спасти пациентку не удалось.

«Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

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