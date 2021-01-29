У Лукашенко чешутся руки ввести цензуру в соцсетях

Лукашенко выступает за цензуру в социальных сетях, но не готов выступить «зачинщиком этой» идеи.

По его словам, необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы», - сказал Лукашенко в БГУ.

«Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», - отметил он, утверждая, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях.

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - добавил пенсионер.

Вместе с тем, Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа.