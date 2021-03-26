Последнее обновление: 26.03.2021 18:25

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении Болкунца

Генеральная прокуратура Беларуси 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено за публичное оскорбление Лукашенко в сети Интернет.

Генпрокуратура Беларуси также сообщила, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей осуждено 65 лиц.

«По состоянию на 26 марта 2021 года прокуроры направили в суды 102 уголовных дела о публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей в отношении 103 обвиняемых, из которых 65 уже осуждены», - говорится в сообщении ведомства.

Будет дополнено…

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