Последнее обновление: 22.02.2021 21:55

Боррель: ЕС рассматривает новые санкции в отношении белорусских властей

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам состоявшегося 22 февраля в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, на котором обсуждался 4-й пакет санкций против режима Лукашенко.

«В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал Боррель, которого цитирует Белапан.

«Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права», - подчеркнул он.

Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, причастных, по его мнению, к фальсификации итогов президентских выборов и преследованию инакомыслящих.

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