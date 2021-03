Евросоюз, не спеша, начал работу над 4-м пакетом санкций против режима Лукашенко, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, 4-й пакет, скорее всего, будет сфокусирован на санкциях против представителей МВД и других силовых ведомств, нежели на «кошельках» Лукашенко.

Но пока, отмечает Джозвяк, еще слишком рано о чем-то говорить.

«Всё еще на ранней стадии (it is still early days)», - написал журналист в Twitter