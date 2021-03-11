Тихановская ждет от ЕС 4-й пакет санкций уже в марте

Светлана Тихановская призвала ЕС уже в марте принять 4-й пакет санкций против режима Лукашенко и поддержать резолюцию по Беларуси, которую планируется принять по итогам 46-й сессии в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Об этом она заявила в среду, 10 марта, во время онлайн-встречи с послами ЕС в ООН.

«В санкционный список должны войти судьи, которые особенно отличились репрессиями над народом», - говорится в сообщении на сайте Тихановской.

«Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси. Созданный механизм должен получить широкий мандат и поддержку ООН. Пришло время реальных действий – международное сообщество должно призвать к ответственности всех виновных в преступлениях», – заявила Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что осуществить это можно в рамках универсальной уголовной юрисдикции.

Во время онлайн-встречи Тихановская обратилась к послам, призывая международные организации – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз – объединить усилия для решения кризиса в Беларуси, а также для начала диалога с представителями режима Лукашенко.

Она также предложила ЕС опубликовать детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси.