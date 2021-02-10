Последнее обновление: 10.02.2021 18:47

МИД Литвы: Нет ясных критериев формирования 4-го пакета санкций против режима Лукашенко

Евросоюз работает над четвертым пакетом санкций против режима Лукашенко, страны Балтии могут принять свой пакет санкций, однако пока нет четких критериев.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

"Четвертый пакет санкций (Беларуси) - это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

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