Последнее обновление: 22.02.2021 13:58

Евросоюз заметил усиление репрессий в отношении правозащитников в Беларуси

Евросоюз все-таки заметил, что в Беларуси усилились репрессии против защитников прав человека, журналистов и оппозиции.

"В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС, на которой будет обсуждаться 4-й пакет санкций против режима Лукашенко.

Вопрос о ситуации в Беларуси изначально не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля, передает ТАСС.

Ускорителем в данном случае стал приговор журналистам Белсата Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

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