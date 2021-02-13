ЕС объяснил происхождение письма "президенту Лукашенко"

Отправкой письма «Your Excellency Лукашенко», сканы которого вчера опубликовал telegram-канал "Пул первого", занималась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил в пятницу, 12 февраля.

По его словам, письмо было направлено Лукашенко как будущему председателю Совета глав государств СНГ, в нем содержалось приглашение Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) "в этом качестве", передает DW.

Стано подчеркнул, что хотя ВОЗ выбрала для использования в официальном почтовом адресе обозначение "президент республики", это никоим образом не означает изменение позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не обладает демократической легитимностью.

"Это письмо было призвано способствовать вовлечению Беларуси в глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса и ничего не меняет в твердой позиции ЕС по отношению к Лукашенко и в том, какие практические последствия эта позиция имеет для наших с ним отношений", - указал Петер Стано.

Более того, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС, ВОЗ признает, что подпись председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по недоразумению была использована под письмом, которое должна была подписать комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Накануне Петер Стано заявил DW, что последнее письмо Лукашенко со стороны Евросоюза было отправлено 9 июня 2020 года, то есть за два месяца до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.

Беларусь председательствует в Содружестве независимых государств с 1 января 2021 года.