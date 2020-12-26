Последнее обновление: 26.12.2020 08:44

ЕС признает скудность инструментария для влияния на власти Беларуси

Возможности Евросоюза повлиять на власти Беларуси ограничены, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Если нет тесных экономических отношений со страной, остается не так много опций", - сказал политик в пятницу, 25 декабря, в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает DW.

По словам Борреля, ЕС не собирается ни наказывать все белорусское население при помощи санкций, "ни начинать войну". В этих условиях остается полагаться лишь на дипломатию.

"Но нельзя давить слишком сильно, иначе мы подтолкнем Беларусь прямо в объятия России", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

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