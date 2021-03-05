Представитель Тихановской в Еврокомиссии обсудил план помощи ЕС для Беларуси

Глава Кабинета представителей Светлана Тихановской Валерий Ковалевский в Брюсселе обсудил с Еврокомиссией план помощи ЕС для Беларуси.

Речь идет о помощи на период транзита и после проведения демократических выборов под международным наблюдением, которые получат признание беларусов и международного сообщества, а также другие шаги по организации макроэкономической помощи Беларуси в период демократических перемен.

Как сообщила пресс-служба Тихановской, Ковалевский в ходе 3-дневного визита провел встречи в МИДе Бельгии, Генеральном директорате по добрососедству и переговорам о расширении (DG NEAR) и Европейской службе внешних связей Еврокомиссии.

В ходе встреч также обсуждались точечные репрессии режима Лукашенко против беларусов, продолжающиеся суды над политзаключенными и незаконные приговоры, сохраняющийся высокий протестный потенциал среди беларусов вопреки попыткам власти установить контроль над обществом; помощь репрессированным беларусам, независимым медиа, гражданскому обществу, включая стачкомы и движение рабочих, частных бизнесов, пострадавших от преследования режима.

Также состоялись встречи с Группой друзей демократической Беларуси в Европарламенте при содействии Постоянного представительства Польши при ЕС, с генеральным секретарем Европейской народной партии (ЕНП) Антонио Лопесом-Истурисом и президентом молодежного крыла ЕНП Лидией Перейрой, сообщила пресс-служба Тихановской