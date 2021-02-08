Глава Евросовета: Насилие в отношении мирных белорусов должно остановиться

Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 7 февраля в Международный день солидарности с Беларусью.

Мишель подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться, передает БелаПАН.

«Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси», - заявил он.

Кроме того, послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов, сообщил глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель.

По его информации, во встрече приняли участие родные нескольких политических заключенных.

Во встрече, помимо Шубеля, приняли участие послы Австрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции и Эстонии.

7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций.

Цель акций солидарности — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.