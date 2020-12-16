Тихановской вручена премия Сахарова

На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились активисты демократической оппозиции Беларуси.

Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил награду экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и Веронике Цепкало, передает DW.

В церемонии также приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.

"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", - отметил Сассоли.

Тихановская назвала премию Сахарова "большой честью", "новым стартом для Беларуси" и отметила, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям". "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская.

В пресс-службе Тихановской сообщили, что премия, величина которой составляет 50 тыс. евро, пойдет на поддержку пострадавших от репрессий беларусов.