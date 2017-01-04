Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 17% годовых

Нацбанк Беларуси с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых, а также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков с 23% до 22% годовых.

Как поясняет регулятор, решения в области процентной политики принимались с учетом замедления в ноябре 2016 г. годовой инфляции до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%) - порядка 11%.

В Нацбанке полагают, что складывающаяся монетарная ситуация обусловит дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 г.

С 1 февраля 2017 г. на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Помимо этого, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

"Решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков", - поясняет пресс-служба Нацбанка.