Нефть в плюсе, может показать самый большой годовой рост в процентах с 2009 года

Цены на нефть продолжают положительную динамику в ходе утренних торгов в пятницу и готовятся показать самый большой годовой рост в процентах с 2009 года благодаря заключённому в начале декабря глобальному пакту о сокращении добычи.

К 9.08 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,40 процента до $57,08 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $53,94, на 0,32 процента выше предыдущего закрытия.

В этом году фьючерсы на Brent прибавили около 53 процентов, на WTI – 46 процентов. Это самый большой рост в процентах с 2009 года, когда Brent выросла на 78 процентов, WTI – на 71 процент.

Поддерживают нефтяные котировки надежды инвесторов на то, что добытчики – в рамках глобального пакта – начнут снижать производство.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё.

Соглашение о сокращении добычи вступает в силу с 1 января.

Оман – в рамках обязательств по снижению добычи – сообщил накануне, что сократит объём поставок на 5 процентов в марте. Одни из крупнейших производителей ОПЕК Саудовская Аравия и Ирак ранее также предупредил клиентов о снижении поставок.

Ралли на нефтяном рынке сдержал неожиданный рост запасов в США.

Они выросли за неделю, завершившуюся 23 декабря, на 0,61 миллиона баррелей до 486,06 миллиона баррелей, показали накануне данные Управления энергетической информации (EIA). Аналитики при этом предполагали спад на 2,1 миллиона баррелей

Данные EIA существенно расходятся со статистикой Американского института нефти (API), сообщившего о росте на 4,2 миллиона баррелей.

Цены на нефть постепенно поднимутся до $60 за баррель к концу 2017 года, показал накануне опрос Рейтер. Среди факторов, сдерживающих рост, – сильный доллар, возможное восстановление добычи в США и нежелание добытчиков следовать нефтяному пакту.