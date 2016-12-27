Последнее обновление: 27.12.2016 15:32

Цена нефти стабилизировалась на спокойных предпраздничных торгах

Категории: Нефть Цены

Цена нефти не отличается заметной динамикой на предновогодних торгах вторника, поскольку рынок занял выжидательную позицию менее чем за неделю до вступления в силу первой за 15 лет сделки по сокращению добычи нефти, заключённой между ОПЕК и странами вне картеля.

Цена марки Brent с поставкой в феврале снизилась на 1 цент до $55,15 за баррель к 8.32, закрывшись ростом на 11 центов в пятницу. Нефтяные рынки были закрыты в понедельник после празднования католического Рождества на выходных.

Цена нефти на Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в феврале выросла на 10 центов до $53,12, закрывшись вблизи максимума 17 месяцев в пятницу.

Первого января официально вступает в силу сделка между нефтяным картелем ОПЕК и странами вне организации, предусматривающая снижение добычи чёрного золота почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение направлено на стимулирование цен, которые более двух лет ограничивал глобальный переизбыток.

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