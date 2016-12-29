Нефть подешевела на рекордном за 6 недель росте запасов в США

Нефтяной рынок перешел к снижению на торгах в четверг на фоне данных от Американского института нефти, показавших рекордный за 6 недель избыток сырья на рынке США.

По данным API, за неделю коммерческие запасы в американских хранилищах увеличились на 4,2 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы на хабе в Кушинге, через который проводится поставка по обращающимся на Нью-Йорской бирже контрактам, прибавили 528 тысяч баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении четырех из последних пяти недель.

Запасы бензина, однако, сократились - на 2,8 млн баррелей, хотя ожидался их рост на 1 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей, также не оправдав прогнозов, которые предполагали 1 млн баррелей роста.

После публикации статистики сорт Brent в считанные минуты подешевел на 30 центов. К 9.29 мск рынок отыграл часть потерь - котировки снижаются на 0,2% до 56,85 долларов за баррель по контрактам с поставкой в марте.

WTI теряет в цене 0,46% и торгуется по 53,81 доллара за баррель.