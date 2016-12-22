Нефть в небольшом минусе на малоактивных предпраздничных торгах

Цены на нефть немного снизились в ходе утренних торгов в четверг, отдав набранное ранее преимущество на фоне ослабления доллара и оптимизма по поводу того, что производители будут придерживаться глобального пакта о сокращении добычи.

К 9.09 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,09 процента до $54,41 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $52,42, на 0,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Ослабление доллара, перешедшего к снижению на фоне фиксации инвесторами прибыли, поддержало цены на сырьё.

В то же время рост котировок сдержали вышедшие накануне данные о неожиданном росте запасов в США и заявлении Ливии об увеличении производства в течение следующих месяцев.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 16 декабря, на 2,26 миллиона баррелей до 485,4 миллиона баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA).

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Соглашение, призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

Добытчики вне клуба договорились снизить производство на 558.000 баррелей в сутки.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, сегодня нет оснований считать, что страны, вошедшие в сделку, на которые приходится около 60 процентов мировой нефтедобычи, не будут соблюдать договорённости о сокращении.

"Можно с уверенностью предположить, особенно на начальном этапе, что производители внутри ОПЕК и не входящие в нефтекартель будут придерживаться обязательств по снижению добычи в рамках глобального пакта, – сказал аналитик CMC Markets Рик Спунер".

"Если посмотреть, кто взял на себя основное бремя снижения производства, то мы увидим, что это страны Персидского залива и Россия, что позволяет ещё больше поверить в реализацию соглашения, добавил он. - Россия много вложила в заключение соглашения (о сокращении нефтедобычи), поэтому нет оснований полагать, что она не будет его придерживаться на начальном этапе. Думаю, что будет".

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) ранее сообщила, что планирует увеличить добычу в стране на 270.000 баррелей в сутки после снятия блокады с нефтепроводов к месторождениям Шарара и Эль-Филь.

Недавно добыча нефти в Ливии выросла до 600.000 баррелей в сутки. Аналитик Ayers Alliance Джонатан Барратт считает, что у страны есть потенциал нарастить производство до 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Он прогнозирует, что цена нефти WTI поднимется до $60 за баррель в первом квартале 2017 года, Brent будет торговаться в диапазоне $62-63 за баррель.