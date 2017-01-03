Последнее обновление: 03.01.2017 17:27

Цена на нефть поднялась выше $58 впервые с лета 2015 года

Категории: Нефть Цены

Рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран.

На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что его компания уже сократила объем суточной добычи на 130 тыс. баррелей, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58.

На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года. В предыдущий раз дороже $58 баррель Brent стоил 16 июля 2015 года.

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование