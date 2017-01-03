Цена на нефть поднялась выше $58 впервые с лета 2015 года

Рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран.

На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что его компания уже сократила объем суточной добычи на 130 тыс. баррелей, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58.

На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года. В предыдущий раз дороже $58 баррель Brent стоил 16 июля 2015 года.

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.