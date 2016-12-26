ЦБР отдаст в капитал ВЭБа деньги от санации Глобэкса и Связь-банка

Банк России отдаст госкорпорации Внешэкономбанк деньги в капитал, переоформив в бессрочный субординированный долг кредит, выданный на санацию Глобэкс и Связь-банка в 2008 году, сказал журналистам в понедельник первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

После продажи банков-"дочек" деньги ЦБ будут переведены по закону в бессрочный суборд, сказал он.

Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк, состояние которой потребовало госпомощи из бюджета, еще в начале года сообщила, что объем обязательств ВЭБа, оставшийся после погашения части долга за счет продажи банков Глобэкс и Связь-банк, будет трансформирован в субординированный инструмент. ЦБР идея отдать ВЭБу деньги в капитал не очень нравилась, говорили источники Reuters.

На санацию этих банков ЦБР выделил 212,6 миллиарда рублей. Все ли средства уйдут в капитал ВЭБа, руководство госкорпорации не ответило.

"Это ЦБ решит после продажи банков, здесь будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал глава банка Сергей Горьков.

Цехомский сказал, что ВЭБ планирует продать дочерние банки - Связь-банк, Глобэкс и украинский банк - Проминвестбанк в течение первого полугодия, и претенденты на них уже есть.

Цехомский оценил инвестиции в Связь-банк в 116 миллиардов рублей, в Глобэкс - в 100 миллиардов рублей.

Чистые активы этих банков ниже, чем объем инвестиций, и с ценой продажи не коррелируют, добавил он.