Последнее обновление: 23.12.2016 12:26

Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов по искам Минюста США

Крупнейший по сумме активов финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank - достиг по принципиальным позициям мирового соглашения с Минюстом США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью.

В рамках договоренностей Deutsche Bank готов выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба банка, пишет DW.

При этом в финансовом институте оговорились, что речь идет лишь о предварительном результате договоренности. Формулировки по итоговому соглашению еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения в банке также пока не предоставили.

В Deutsche Bank заверили, что клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года.

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