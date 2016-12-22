Украина готовится к диалогу или суду с держателями евробондов ПриватБанка

Национализированный Украиной ПриватБанк готовится к диалогу или к суду с держателями евробондов, отнесенных центробанком к обязательствам, не подлежащим спасению, сказал новый глава крупнейшего банка страны Александр Шлапак.

"Еврооблигации почему-то попали в перечень тех финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка", - сказал он.

"Я думаю, мы вместе с Национальным банком будем пробовать найти общий язык с держателями еврооблигаций. Если нет - то будем в судебном порядке доказывать правоту".

Украина национализировала ПриватБанк, в котором $6 миллиардов вкладов на 20 миллионах счетов физлиц и дыра в капитале в 148 миллиардов гривен ($5,7 миллиарда). Минфин в ближайшие дни внесет в капитал 43 миллиарда гривен в виде гособлигаций.